Silivri CHP İlçe Başkanı Kömür: Bu mücadele mutlaka zaferle sonuçlanacak

“23 NİSAN SADECE BİR BAYRAM DEĞİL, MİLLİ EGEMENLİĞİN ZAFERİDİR”

“Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe kutlamanın onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bugün, bir bayramdan fazlası: Bugün milletin iradesinin her türlü tahakküme karşı galip geldiği o büyük yürüyüşün dönüm noktasıdır” diyen Kömür, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla milletin kendi kaderini tayin etme hakkını kazandığını hatırlattı.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin yalnızca bir slogan değil, halkın kendi yönetimini belirlemesinin teminatı olduğunu vurgulayan Kömür, Atatürk'ün bu ilkeleri üzerine inşa edilen Cumhuriyet rejiminin bugün ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

“CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA HALKIN İRADESİNE SALDIRI VAR”

Kömür, Türkiye'nin dört bir yanında halkın sandıkta gösterdiği iradenin yok sayıldığını belirterek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, milletin egemenliğini esas alan bu yüce miras, tarihinin en ağır saldırılarıyla karşı karşıyadır” dedi.

Belediye başkanlarının halkın oylarıyla seçilmelerine rağmen görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasının, demokrasiye açık bir müdahale olduğunu vurgulayan Kömür, bu uygulamaların halkın iradesini gasp etmek anlamına geldiğini belirtti.

“İSTANBUL'DA DEMOKRASİYE SİSTEMATİK DARBE”

CHP'li altı ilçe belediye başkanının tutuklandığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu ifade eden İbrahim Kömür, “Yaşanan bu gelişmeler yalnızca siyasi bir cadı avının değil, aynı zamanda yerel yönetimlerde halkın iradesine karşı sistematik bir darbenin açık göstergesidir” dedi.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen davaların tamamen siyasi olduğunu savunan Kömür, İmamoğlu'nun diplomasının iptali yönünde yapılan girişimleri de “milyonlarca İstanbullunun iradesine açık saldırı” olarak değerlendirdi.

“İRADESİ ÜZERİNE GÖLGE DÜŞÜRENLER HALKIN TOKADIYLA YÜZLEŞECEK”

Kömür, Türkiye'de demokrasinin ağır bir baskı altında olduğunu belirterek, halkı umutsuzluğa kapılmamaya çağırdı. “İrade millettir! İrade Silivri'dedir, İstanbul'dadır, Türkiye'dedir!” diyen Kömür, halkın iradesini yok sayanların er ya da geç sandıkta gereken cevabı alacağını ifade etti.

“GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak baskıya, tehdide ve adaletsizliğe karşı her zaman halkın yanında olacaklarını vurgulayan CHP Silivri İlçe Başkanı, “Silivri'de, Trakya'da, Türkiye'nin dört bir yanında halkın alın terine, emeğine, oyuna ve geleceğine sahip çıkacağız” diye konuştu.

ÇOCUKLARA UMUT VE GÜVENCE MESAJI

İbrahim Kömür, mesajının sonunda çocuklara seslenerek, “Bu bayram sizindir. Bu Cumhuriyet sizindir. Atatürk'ün size emanet ettiği bu güzel vatan, asla bir kişinin keyfine, bir zümrenin tahakkümüne teslim edilmeyecektir. Biz size, özgür bir gelecek, adil bir Türkiye, umut dolu bir yarın bırakmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN HALKIN İRADESİ, YAŞASIN ÇOCUKLARIN GELECEĞİ”

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş mücadelesi kahramanlarını minnetle andıklarını ifade eden İbrahim Kömür, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın halkın iradesi! Yaşasın çocukların geleceği!”