Silivri CHP Kadın Kolları: İrade milletindir, kazanacağız!

CHP Silivri İlçe Kadın Kolları, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattıkları imza kampanyasını ilçede beş ayrı noktada sürdürdü. “Kadınlar Umudu Örgütlüyor” sloganıyla yürütülen kampanyada, kadınlar ev ev dolaşarak destek toplamaya devam ediyor.

BEŞ NOKTADA ÇALIŞMA

İmza kampanyası kapsamında oluşturulan ekipler, şu bölgelerde çalışmalarda bulundu: Yenimahalle Eski Garden Arkası ve Salı Pazarı, Vega AVM Önü, Uğur Mumcu Meydanı, Sahil ve CHP İlçe Başkanlığı

“HER HANEDE YÜKSEK SESLE ADALET VE ÖZGÜRLÜK”

Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada, “Girilmedik hane, ulaşılmadık imza kalmayana kadar adım adım ilerlemeye, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için adalet, özgürlük ve demokrasi talebimizi her hanede yüksek sesle dile getirmeye devam ediyoruz” denildi.

“BİRLİKTEYİZ, GÜÇLÜYÜZ, KAZANACAĞIZ”

CHP'li kadınlar, kampanyanın kararlılıkla süreceğini belirterek, “Birlikteyiz, güçlüyüz, kararlıyız, kazanacağız! İrade milletindir!” mesajını verdi.