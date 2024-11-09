Silivri CHP Kadın Kolları Tüyap Kitap Fuarı'nı Ziyaret Etti

Silivri CHP Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim'in öncülüğünde Tüyap Kitap Fuarı'na katılım sağlayan CHP Kadın Kolları, fuar ziyaretleri kapsamında Silivri Belediyesi'nin standına uğradı. Kitaplar ve yayınevleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan kadınlar, fuarın kültürel zenginliğini takdir ettiklerini belirtti. Başkan Derya Erdim, fuarın hem kültürel bir buluşma noktası olması hem de yerel değerlerin tanıtılmasına olanak sağlaması bakımından önemine vurgu yaptı.