Silivri CineBig Sineması Bu Hafta 7 Yeni Filmle Sinemaseverleri Bekliyor
Silivri Vega Maxi AVM'de yer alan CineBig Sineması, 6 Nisan itibarıyla vizyona girecek 7 yeni filmle her yaşa ve zevke hitap eden bir sinema deneyimi sunuyor.
Pamuk Prenses
Disney'in yeni "Pamuk Prenses" filmi, 1937 yapımı klasik filmin canlı aksiyon uyarlamasıdır. Başrolünde Rachel Zegler ve üvey annesi Kötü Kraliçe rolünde Gal Gadot'un yer aldığı bu büyülü macera, sevilen karakterler Utangaç, Bilgin, Şaşkın, Öfkeli, Neşeli, Uykucu ve Hapşırık ile eskimeyen hikâyesine geri dönüyor. Marc Webb'in yönettiği, Marc Platt'ın yapımcılığını üstlendiği ve Callum McDougall'ın baş yapımcılığını yaptığı Disney'in "Pamuk Prenses" filminde Benj Pasek ve Justin Paul'un yepyeni şarkıları yer alıyor.
Film Türü Dram, Macera, Aile
Süre 110 dakika