Silivri CineBig Sineması'nda Bu Hafta 9 Film Vizyonda!
Silivri Vega Maxi AVM'de hizmet veren CineBig Sineması, bu hafta vizyonda yer alan 9 farklı film ile sinemaseverleri bekliyor. Aksiyon, komedi, korku, gerilim ve animasyon türlerinde birbirinden iddialı yapımlar, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.
Son Durak: Kan Bağı Filminin Konusu
Son Durak: Kan Bağı, sürekli tekrar eden şiddet dolu bir kabusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie’nin hikâyesini konu alıyor. Bu korkunç döngüyü kırmak ve ailesini bekleyen dehşet verici sondan kurtarabilecek tek kişinin izini bulmaya çalışan Stefanie’nin işi sandığından çok daha zor olacaktır.