Silivri CineBig Sinemasında bu hafta

Silivri Vega Maxi AVM'de faaliyet gösteren Silivri CineBig Sinemasında, sinemaseverleri Aksiyondan komediye, korkudan gerilime çok sayıda seçenek bekliyor. Silivri CineBig Sinemasında gösterimde olan filmleri sizler için derledik.
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Elif ve Arkadaşları 2: Perişler
Animasyon türündeki "Elif ve Arkadaşları Perişler" filminin yönetmen koltuğunda İsa Doğmuş oturuyor.
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