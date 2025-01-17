Silivri CineBig Sinemasında Film Zamanı Başladı!
Silivri'deki sinemaseverler için bu hafta dopdolu bir film programı sunuluyor. Aksiyon, komedi, korku ve gerilim gibi birbirinden farklı türlerdeki yedi film, izleyicileri bekliyor.
Karantina
Beyza Alkoç' un aynı adlı eserinden uyarlanan film, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur'un birbirlerinin ilk aşkı olmasını anlatıyor.
Zeynep yeni başladığı okulunda; okulun ilk günü kendisini salgın hastalıktan kaynaklanan bir karantinanın, bir cinayetin ve Onur'a karşı hiç beklemediği bir aşk üçgeninde bulur.