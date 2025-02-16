Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde Gönül Sofrası Buluşması Yoğun Katılım Gördü

Silivri Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen Gönül Sofrası daveti, yağışlı havaya rağmen yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplumsal dayanışmayı güçlendiren programa; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Silivri Muhtarlar Dernek Başkanı ve mahalle muhtarları, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, meclis üyeleri, il dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Erdal Demirkapan, gecede yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içinde Silivri’miz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu organizasyon, Silivri’de mahalle dayanışmasını güçlendiren önemli etkinliklerden biri olarak öne çıktı.