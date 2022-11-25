Silivri Dayanışma Platformu'nun gündemi 'Kadına şiddet'

Platform üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya geldi. Silivri Esnaf Sanatkarlar Odası toplantı salonunda gerçekleşen buluşma, platforma yeni katılan üyelerin de iştirakiyle gerçekleşti. Toplantıda ilk olarak geçmiş dönemde yapılan ve çalışmaları süren projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

KADINA ŞİDDET MASAYA YATIRILDI

Bilindiği üzere kadın hakları,kadına yönelik şiddet gibi konular Silivri Dayanışma Platformu'nun kuruluş amaçlarının arasında yer alıyordu. Platform Sözcüsü Nursel Erel günün önemine hatırlatma yaparak " Uzun bir aradan sonra çok önemli bir gün için yeniden bir aradayız. 25 Kasım BM Genel Kurulu tarafından 1999 yılında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilmiştir. Yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, ev içi şiddete, toplumsal şiddete bir kez daha dikkat çekerek, mücadele ve dayanışma ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için sürdürülebilir mücadele için taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu, mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mevcut çalışmalarımızın hayata geçirilmesi konusunda gayret gösteren tüm platform üyelerimize ve destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Platform Sözcüsü Nursel Erel, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle de "Başta Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal olmak üzere çocuklarımızın,gençlerimizin geleceği için büyük emekleri olan tüm oğretmenlerimize minnettarız.Öğretmene verilen saygının topluma verilen değer olduğunu unutmayalım.Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" mesajı verdi.

Platform üyeleri yeni bir çalıştay hazırlığı içerisinde olduklarını ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kamuouyla bilgi paylaşacaklarını da duyurdu.