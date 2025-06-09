Silivri'de 10-11 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İstanbul Silivri’de 10 ve 11 Haziran 2025 tarihlerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar elektrik verilemeyecek.

10 Haziran 2025 Salı Günü Kesinti Yapılacak Bölgeler:

Fevzipaşa Mahallesi

Hakimbey Sokak

Sedef Sokak

Uskumru Sokak

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM (Trafo Merkezi) Bakımı

Gümüşyaka Mahallesi

Abdiağa, Akçakoca, Dörtkuyu, Emir, Fatih, Gürhan, Hezarfen Ahmet Çelebi, Kalender, Kirişhane, Paşakapısı, Pir Sultan Abdal, Piri Reis, Sarayburnu, Tevfik Fikret, Tutum, Ulema, Umre, Uzunlar, Uzunoluk, Uzunselvi, Uzunöz, Yanıkses, Yayladere, Yıldızbahçe, Yıldızbostanı, Zağnospasa, İnkılap Sokaklar

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı Havai Hat Bakımı

11 Haziran 2025 Çarşamba Günü Kesinti Yapılacak Bölgeler:

Hürriyet Mahallesi

Afacan, Ahenk, Alınteri, Asma Çıkmazı, Ballica, Bayır, Başaran, Berrak Selen, Beykoz, Boran, Buğrahan, Celil, Enes, Flamingo, Firdevs, Görgülü, Gözlem, Gülbaba, Gülbahçe, Güniz, Güzelbahçe, Hutbe, Kardelen Çıkmazı, Kavaklı, Kırlar, Köse, Seher, Soylu, Zembil, Çankaya, Üstündağ, İlkbahar, İlkbahçe, İncekum, İspir, Şenler Sokaklar

Kavaklı Mahallesi

Beykoz Sokak

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Fevzipaşa Mahallesi

Hakimbey, Sedef, Uskumru Sokak ve Söğüt Caddesi

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM (Trafo Merkezi) Bakımı

İlgili mahallelerde yaşayan vatandaşların planlamalarını bu doğrultuda yapmaları, elektrikle çalışan cihazlarını ve bu süre zarfında işlerini önceden ayarlamaları öneriliyor. Yetkililer, çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.