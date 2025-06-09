Silivri'de 10-11 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri Yaşanacak
Bakım Çalışmaları Nedeniyle Elektrik Kesilecek
İstanbul Silivri’de 10 ve 11 Haziran 2025 tarihlerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar elektrik verilemeyecek.
10 Haziran 2025 Salı Günü Kesinti Yapılacak Bölgeler:
Fevzipaşa Mahallesi
Hakimbey Sokak
Sedef Sokak
Uskumru Sokak
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM (Trafo Merkezi) Bakımı
Gümüşyaka Mahallesi
Abdiağa, Akçakoca, Dörtkuyu, Emir, Fatih, Gürhan, Hezarfen Ahmet Çelebi, Kalender, Kirişhane, Paşakapısı, Pir Sultan Abdal, Piri Reis, Sarayburnu, Tevfik Fikret, Tutum, Ulema, Umre, Uzunlar, Uzunoluk, Uzunselvi, Uzunöz, Yanıkses, Yayladere, Yıldızbahçe, Yıldızbostanı, Zağnospasa, İnkılap Sokaklar
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı Havai Hat Bakımı
11 Haziran 2025 Çarşamba Günü Kesinti Yapılacak Bölgeler:
Hürriyet Mahallesi
Afacan, Ahenk, Alınteri, Asma Çıkmazı, Ballica, Bayır, Başaran, Berrak Selen, Beykoz, Boran, Buğrahan, Celil, Enes, Flamingo, Firdevs, Görgülü, Gözlem, Gülbaba, Gülbahçe, Güniz, Güzelbahçe, Hutbe, Kardelen Çıkmazı, Kavaklı, Kırlar, Köse, Seher, Soylu, Zembil, Çankaya, Üstündağ, İlkbahar, İlkbahçe, İncekum, İspir, Şenler Sokaklar
Kavaklı Mahallesi
Beykoz Sokak
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Fevzipaşa Mahallesi
Hakimbey, Sedef, Uskumru Sokak ve Söğüt Caddesi
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM (Trafo Merkezi) Bakımı
İlgili mahallelerde yaşayan vatandaşların planlamalarını bu doğrultuda yapmaları, elektrikle çalışan cihazlarını ve bu süre zarfında işlerini önceden ayarlamaları öneriliyor. Yetkililer, çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.