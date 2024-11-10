Silivri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinliği: Trakya Oda Orkestrası'nın Etkileyici Performansı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve çok sayıda Silivrili vatandaş, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde Önder Yılmaz Sahnesi’nde Trakya Oda Orkestrası tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliğine katıldı.

Şef Alper Çam yönetimindeki Trakya Oda Orkestrası, birbirinden güzel eserlerle Atatürk'ün anısını yaşatarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Başkan Balcıoğlu, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, minnet ve özlemle... Başta Şef Alper Çam olmak üzere orkestranın kıymetli üyelerine yürekten teşekkür ediyorum," dedi.

Silivri halkı, 10 Kasım vesilesiyle bir araya gelerek Ata'sına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.