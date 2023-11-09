Silivri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıldönümünde, tüm yurtta olduğu gibi Silivri'de de çeşitli programlarla anılacak
Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan anma programına davette bulundu.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı, saat 08.45'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak, saat 09.05'te sirenler çalacak ve İstiklal Marşı okunacak. Salon programı, saat 10.00'da Önder Yılmaz Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de Oğuz Aral Sergi Salonu'nda “Anılarla Atatürk” adlı fotoğraf sergisi açılacak.