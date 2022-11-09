Silivri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı belli oldu
Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı belli oldu.
Silivri Kaymakamlığınca düzenlenen anma töreni, 10 Kasım Perşembe günü saat 08.45'te Silivri sahilindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Türk bayrağının göndere çekilmesi ve bayrağın yarıya indirilmesi ile Atatürk Anıtı önündeki tören tamamlanacak.
Saat 10:00’ da ise Önder Yılmaz sahnesinde Salon programı düzenlenecek