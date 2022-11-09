Silivri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı belli oldu

Silivri Kaymakamlığınca düzenlenen anma töreni, 10 Kasım Perşembe günü saat 08.45'te Silivri sahilindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Türk bayrağının göndere çekilmesi ve bayrağın yarıya indirilmesi ile Atatürk Anıtı önündeki tören tamamlanacak.

Saat 10:00’ da ise Önder Yılmaz sahnesinde Salon programı düzenlenecek