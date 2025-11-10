Silivri'de 10 Kasım'da Atatürk Saygı ve Minnetle Anıldı
Silivri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen törende, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgi, saygı ve özlemle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Silivri’de anma töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Silivri Belediye Başkanlığı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları adına çelenk sunumuyla başladı.
Saat 09.05’te siren sesleri eşliğinde Silivri adeta sessizliğe büründü. İki dakikalık saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.
Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Silivrililer, Ata’ya olan bağlılıklarını bir kez daha gösterirken, törende duygusal anlar yaşandı. Katılımcılar törenin ardından Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.