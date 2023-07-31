Silivri'de 10 okul müdürü değişti
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarında 2023 yılında yeniden yönetici belirleme takvimi sonrası başlatılan okul müdürleri görev değişim yerleri belirlendi. Silivri'de de 10 okul müdürünün görev yerleri değişti.
İşte görev yerleri değişen okul müdürlerin isimleri ve atandığı okullar:
Musa Akbıyık’ın yeni görev yeri Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu,
Hakan Can’ın yeni görev yeri Piri Mehmet Paşa İlkokulu
Nuriye Doğan’ın yeni görev yeri Ümmehan Elginkan Anaokulu
Murat Güneş’in yeni görev yeri Sayalar İlkokulu
Yusuf Güven’in yeni görev yeri Sevim Avni Çoğal İlkokulu
Harun Kazancı’nın yeni görev yeri Gazitepe İlkokulu
Ahmet Öngel’in yeni görev yeri İBB Abdülezel Paşa Ortaokulu
Türkay Polat’ın yeni görev yeri Ertuğrul Gazi Ortaokulu
Ayşegül Şencan’ın yeni görev yeri Toki Dede Korkut İlkokulu
Alpay Yavuz’un yeni görev yeri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu
Ayrıca İrfan Sırdaş Aile Eğitim Vakfı İlkokulu, Abdullah-Aliye Can Anaokulu, Nurullah Baldöktü İlkokulu ve 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun yeni müdürleri henüz netleşmedi.