Silivri'de 11 Farklı Noktada, Aynı Anda Çıkan Yangınlar Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Silivri tarihinin en büyük yangını, 11 farklı noktada aynı anda çıkan yangınla yaşandı. İhbar üzerine Gazitepe bölgesine intikal eden AFAD, SAK, İtfaiye ve Belediye ekipleri üstün çaba sarfederek yangını kontrol altına aldı. Afet bölgesinde süreci takip eden Başkan Balcıoğlu ise, yürütülen söndürme ve soğutma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Silivri tarihinin en büyük yangınının yaşandığını söyleyen Balcıoğlu, “Saat 14.00 sularında AFAD Merkezimize gelen bir ihbarla arkadaşlarımızla birlikte dumanın olduğu bölgeye doğru hareket ettik. Gazitepe bölgemizde yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, genişliği de yaklaşık 5 kilometre yani Silivri tarihinin en büyük yangınını yaşadık” diye konuştu.

Çıkan yangınların kasıtlı olabileceğine değinen Başkan Balcıoğlu, “11 farklı noktada aynı anda yangın çıkması, doğal bir durum değil ve bilinçli bir şekilde yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Yangınlar Gazitepe bölgesinde 8 km uzaklıktan başlayarak geniş bir alana yayıldı ve lodosun etkisiyle büyüdü. Silivri’nin Konutlar bölgesine kadar ulaştı fakat kontrol altına alınmış durumda” dedi.

Herhangi bir can kaybının olmadığını açıklayan Balcıoğlu, maddi hasarın olduğunu kaydetti. Dumandan etkilenen vatandaşların acil müdahale ekipleri ile hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, “Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka bölgelerinde yangınlar hala devam ediyor. Belediye ekiplerimiz, jandarma, itfaiye ve helikopterlerle müdahale ediyoruz. Bu yangınların yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması bizim için en önemli konu. Şu ana kadar can kaybı yaşanmadı, ancak dumandan etkilenen vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Çevre ilçelerden, Tekirdağ, Çerkezköy, Marmara Bölgesi ve Çorlu’dan destek istedik ve bu bölgelerden gelen ekipler yangın söndürme çalışmalarına katıldı” ifadelerine yer verdi. Vatandaşları sağduyulu olmaya davet eden Balcıoğlu, sigara izmaritleri, anız yakmaları hususunda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Silivri’nin büyük bir faciayı atlattığını kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz, buradan tüm vatandaşlarımıza dikkatli olma çağrısı yapıyorum. Tekrar geçmiş olsun” dedi.

Ekip çalışmasının öneminden bahseden Balcıoğlu, “Yangının söndürülmesinde aktif rol alan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki kurumlar arası iletişim böyle zamanlarda çok önemli. Bu vesileyle, AFAD İl Müdürü Ercan Akar, Emniyet İl Müdürü Zafer AKTAŞ, Orman İşletme İl Müdürlüğü, Jandarma Ekipleri, Emniyet Güçleri, İstanbul İtfaiyesi, SAK ekipleri ve Belediyemizin tüm personellerine teşekkür ediyorum."dedi