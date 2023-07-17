Silivri'de 11 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameye göre, 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre Silivri'de de 11 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Bakan Tunç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Kararnameye göre Silivri’de yapılan görev değişiklikleri şöyle oldu;
Firdevs ERDOĞAN Akyazı Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına
Beyza BAKIR KIYAK Silivri Hâkimi iken Büyükçekmece Hâkimliğine
Hacer BAYRAKTAR Silivri Hâkimi iken Malatya Hâkimliğine
Serkan GÜRGEN Silivri Hâkimi iken Hatay Hâkimliğine
Oğuzhan ŞENER Silivri Hâkimi iken İstanbul Anadolu Hâkimliğine
Fatih Mehmet TANYOLU Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Malatya Cumhuriyet Savcılığına
Tansu ÜSTÜNDAĞ Silivri Hâkimi iken Kahramanmaraş Hâkimliğine
Nurgül SÜLEYMANOĞLU Demirci Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine
Bekir Halit MEMİŞ Almus Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına
Hilal DEMİRHÜYÜK Alucra Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine
Esmanur YILMAZ Azdavay Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine