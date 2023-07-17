Silivri'de 11 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Bakan Tunç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kararnameye göre Silivri’de yapılan görev değişiklikleri şöyle oldu;

Firdevs ERDOĞAN Akyazı Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına

Beyza BAKIR KIYAK Silivri Hâkimi iken Büyükçekmece Hâkimliğine

Hacer BAYRAKTAR Silivri Hâkimi iken Malatya Hâkimliğine

Serkan GÜRGEN Silivri Hâkimi iken Hatay Hâkimliğine

Oğuzhan ŞENER Silivri Hâkimi iken İstanbul Anadolu Hâkimliğine

Fatih Mehmet TANYOLU Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Malatya Cumhuriyet Savcılığına

Tansu ÜSTÜNDAĞ Silivri Hâkimi iken Kahramanmaraş Hâkimliğine

Nurgül SÜLEYMANOĞLU Demirci Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine

Bekir Halit MEMİŞ Almus Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına

Hilal DEMİRHÜYÜK Alucra Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine

Esmanur YILMAZ Azdavay Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine