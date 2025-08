Silivri'de 120 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

120 Aile Aynı Günde Aynı Sevinci Yaşadı

Silivri Belediyesi tarafından 5 Ağustos 2025’te düzenlenen toplu sünnet şöleni, 120 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Palmiye Kır Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi, aileler mutlu anlar yaşadı.

Başkan Balcıoğlu: “Bu işler vicdan işidir”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Silivri’mizde hayırlı bir iş için bir aradayız. 120 evladımızın sünnetini gerçekleştirdik. Bu işler sadece organizasyon değil; vicdan, dayanışma ve kalpten bağlılık işidir. Bizim belediyeciliğimizde her zaman insan var, vicdan var,” dedi.

“Silivri’nin Bütün Çocukları Benim Evladım”

Konuşmasında çocuklara ve ailelerine seslenen Balcıoğlu, “Artık kaç çocuğun var diye soranlara ‘Silivri’nin tüm çocukları benim evladım’ diyorum. Mezuniyetlerinde, asker uğurlamalarında, düğünlerinde de yanlarında olacağız. Silivri’de kimse yalnız yürümeyecek,” sözleriyle büyük alkış aldı.

Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Etkinlik boyunca ailelerle yakından ilgilenen Başkan Balcıoğlu, “Biz bu şehri sadece imar etmek değil, ihya etmek istiyoruz. Her çocuk eşit olacak, her genç hayal kuracak, her kadın güçlü olacak, her yaşlı huzurla yaşayacak,” ifadeleriyle sosyal belediyecilik anlayışını yineledi.