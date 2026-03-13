Silivri'de 14 Mart'ta planlı elektrik kesintisi

Silivri’de 14 Mart Cumartesi günü farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Yapılan duyuruya göre kesintiler, bakım çalışması ile yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Kadıköy, Kavaklı ve Ortaköy hattında bakım çalışması

Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Silivri’de Kadıköy Mahallesi Kadıköy Sokak, Kavaklı Mahallesi Özbay Sokak ve Ortaköy Mahallesi Doğuhan Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı çalışma kapsamında Çatalca’nın Elbasan ve Ovayenice mahallelerindeki bazı sokaklarda da enerji verilemeyecek.

Balaban ve Mimar Sinan’da yenileme yapılacak

Yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle Balaban Mahallesi’nde Altıntaş, Atasözü, Baraj, Basiret, Bilge, Eslem, Kısıklı, Koçak, Nasip, Sakine, Sakinler, Yorulmaz ve Ömer Seyfettin sokaklar kesintiden etkilenecek.

Mimar Sinan Mahallesi’nde ise Basın Sokak’ta aynı saat aralığında elektrik kesintisi uygulanacak.

Çeltik ve Yolçatı da listede yer aldı

Bir diğer planlı kesinti programına göre Yolçatı Mahallesi Değerli Sokak ile Çeltik Mahallesi’nde Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Kamelya, Kerem, Köşk, Sayın, Stad, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy ve İskenderiye sokaklarda da 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek kesintinin uygulanacağını belirtti. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli hazırlıkları önceden yapmaları istendi.