Silivri'de 14. Ortaköy Börek Festivali: Gelenek ve Birlik Coşkusu

14. Ortaköy Börek Festivali’ne Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve binlerce vatandaşlar katıldı.

Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 14. Ortaköy Börek Festivali, çoşkulu ve neşeli anlara ev sahipliği yaptı. Festival çerçevesinde, Silivri'nin hünerli kadınlarının el emeğiyle hazırladığı birbirinden lezzetli börekler yarıştı. 53 yarışmacı’nın toplamda 106 tepsi patriot böreğiyle katıldığı yarışma katılımcılara lezzet dolu bir deneyim sundu. Ayrıca, 14. Ortaköy Börek Festivali'ne katılan tüm ziyaretçilere patriot böreği ikram edildi. Tadım ve jüri puanlamalarının ardından, yarışmada ödül kazananlara altın ödülleri takdim edildi.

Festivalin sahne etkinlikleri büyük ilgi gördü. Bigados Halk Dansları Topluluğu ve Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Sirtaki Kursiyerlerinin gösterisi izleyicilerden büyük takdir toplarken, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun konseri festival coşkusunu zirveye taşıdı.

İzleyicilerden tam not alan gösterilerin ardından Bigados Halk Dansları Topluluğu’na Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emine Tarin ve Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Sirtaki Kursiyerlerinin gösterisine Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu çiçek takdim etti.

DERECEYE GİREN ÜÇ YARIŞMACI ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Jüri üyeleri; Sarı Ev Yemekleri İşletmecisi Zerrin Otman, Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Oğuzhan Ercan, Silivri Belediyesi Gıda Mühendisi Özlem Mutlu, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş ve Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Şener Ayık hazırlanan patriot böreklerini görüntü, form ve lezzetlerine göre değerlendirdi.

Jüri tarafından yapılan puanlamaya göre geleneksel börek yarışmasında birinci olan Güler Kılıç tam altın, ikinci Hasibe Gülfidan yarım altın, üçüncü Melek Ertürk ise çeyrek altın kazandı. Birinci olan yarışmacıya ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu, ikinciye Meclis Üyesi Ebru Akgül Pekel, üçüncüye olan yarışmacıya Ortaköy Muhtarı Ramazan Yaman tarafından takdim edildi.

Jüri üyelerine festivale katkılarından dolayı, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi çiçek takdiminde bulundu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR MİRAS: PARTİYOT BÖREĞİ

Festivalde konuşma yapan Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Yaman, “1923 yılından sonra büyük acılar çekilerek mübadele köyü olarak kurulan mahallemiz, kurulduğu tarihten günümüze alışkanlıklarını, örf ve adetlerini, değer yargılarını taşımış, vatanını seven insanların yaşadığı Silivri’mizin güzide mahallelerinden biridir. Mübadele günlerinden günümüze kadar miraslardan biri olan partiyot böreği, o günkü zor şartlara rağmen insanımızın yoktan var etme becerisinin bir örneğidir. Çünkü bir soğan ve bir tutam undan böyle bir lezzetin yaratılması takdire şayandır. Geçmişimizi unutmamak, örf ve adetlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için büyük faydası olan börek festivaline olan bu ilgi ve alaka bizleri mutlu etmektedir. Bu festivali düzenleyen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür ederim” dedi.



BAŞKAN BALCIOĞLU: “MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR HİZMET VARDIR”

Başkan Balcıoğlu, Ortaköy meydanında toplanan kalabalığa hitaben, "İşte Ortaköy’ün özlediği o manzara, birlik ve beraberliğin en güzel haliyle bu meydanda duruyor" dedi. Festivalin, hep birlikte olmanın, kardeşliğin ve sevginin en canlı ve güzel örneğini sergilediğini vurguladı.

Festivallerin kültürel değerleri yaşatmak ve vatandaşların eğlenip sosyalleşmesini sağlamak adına önemli olduğunun altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Bu etkinlikler, şehirlerimizin tanıtımında önemli bir rol oynarken, gelenek ve göreneklerimizin de gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir fırsat sunar. Bakın burada az önce halk oyunları ekiplerimiz sahnedeydi; zeybekten Silivri yöresine, romandan sirtakiye kadar bir resital sundular bizlere. İstanbul’un 39 ilçesi içerisinde kendi yöresine ait halk oyunu sergileyebilen böyle bir kültürel mirasa sahip tek ilçeyiz. İşte festivalleri bu yüzden önemsiyoruz” dedi.

Silivri’nin, tarihi, doğası ve kültürüyle İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Marmara Denizi’ne uzanan 42 kilometrelik sahilimizle, bereketli topraklarımızla, zengin geleneklerimiz ve göreneklerimizle, antik çağlara uzanan tarihi ve kültürel mirasımızla ama en önemlisi yüreği büyük, gönlü güzel insanlarımızla eşsiz bir yapıya sahibiz. Silivri’nin bu özellikleri, başka hiçbir ilçede bulamayacağınız kadar özgündür. Bu nedenle Silivri’ye ve Silivri’nin güzel insanlarına hizmet etmek benim için büyük bir onur, mutluluk ve şanstır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur." sözlerine atıfta bulunan Başkan Balcıoğlu, bir belediye başkanı olarak hizmetin en yüce değer olduğunu belirtti. Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkarak, Silivri halkının refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Balcıoğlu “Hep söylüyorum öyle başkaları gibi yarım ağızla korkarak değil bağıra bağıra Atatürk diyeceğiz, atamızın ilke ve inkılapları ışığında yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda, festivalin hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına, kolluk kuvvetlerine ve sanatçılara teşekkür eden Balcıoğlu, Silivri’nin "Birlikte Güzel" olduğunu vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti.

ORTAKÖY'DE CENGİZ KURTOĞLU RÜZGARI ESTİ

Başkan Balcıoğlu’nun konuşmasının ardından sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, en sevilen şarkılarını Silivrililer için seslendirdi. Konser, dinleyicilere coşkulu ve duygusal anlar yaşatırken, Kurtoğlu'nun sahne performansı büyük beğeni topladı. Sahneye çıktığı andan itibaren kalabalıkla mükemmel bir uyum yakalayan sanatçı, sevilen parçalarını seslendirirken izleyicilerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik etmesiyle gece daha da renkli bir hale geldi.

Konserin sonunda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu sahneye çıkarak Cengiz Kurtoğlu'na teşekkürlerini sundu. Başkan Balcıoğlu, Kurtoğlu'na çiçek takdim ederek sanatçının Silivri'ye olan katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, bu özel geceye bir başka anlam katmak adına Kurtoğlu'na Silivri'nin meşhur böreğinden ikram etti.

Festival konser programının ardından sona erdi.