Silivri'de 15. Ortaköy Börek Festivali coşkuyla gerçekleşti

Silivri’de bu yıl 15’incisi düzenlenen Ortaköy Börek Festivali’ni büyük bir coşku ile gerçekleştirdi. Börek yarışması, ikramlar ve gecenin sonuna damga vuran Sakiler konseriyle vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Silivri Belediyesi tarafından 15. Ortaköy Börek Festivali vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Festival çerçevesinde , Ortaköy kadınlarının maharetli ellerinden çıkan böreklerin yarıştığı "En iyi börek yarışması" düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen en iyi börek yarışmasında, Saime Köksel birinci, Gülden Beyaz ikinci, Gürcan Orta ise üçüncü oldu. Jüri değerlendirmesinin ardından sahne alan DJ Emre’nin sahne performansı ve Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’nin Sirtaki kursiyerlerinin Sirtaki gösterisi ile vatandaşlar coşkulu bir gece yaşadı.

Börek yarışmasında ödül alan maharetli kadınlara ödüllerini; Meclis Üyesi Ebru Akgün Pekel, Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Yaman ve Erdinç Tabak takdim etti. Ödül takdiminin ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Gençliğim, çocukluğum bu sokaklarda geçti. Hem çok güzel anılarım hem hüzünlü hatıralarım var burada. Ortaköy denince aklıma hep bir isim geliyor çocukluk arkadaşım Okan Koyuncuoğlu. Birlikte büyüdüğüm, birlikte güldüğüm, birlikte hayal kurduğum bir kardeşimdi. Bugün burada, onun hatırasını da yüreğimde taşıyorum. Bir kez daha rahmetle, sevgiyle anıyorum kendisini. Yine Ortaköy için emek veren canla başla çalışan rahmetli muhtarımız Ferhan Gülan ağabeyimi de rahmetle anmak istiyorum" dedi.

Patriot Böreğinin, mübadelenin yükünü taşıyan kadınların, yeni bir yurtta kök salma gayretiyle sarıp sarmaladığı bir kültürel emanet olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Ve işte Ortaköy, bu emanetin en güzel şekilde korunduğu, yaşatıldığı, paylaşıldığı bir mahallemizdir" diye konuştu.

Ortaköylü kadınlarının festivalde ikram edilen 500 tepsi böreği el birliği ile hep birlikte açtığını ifade Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Hep söylüyorum, Silivri’miz 81 ilden gelip Silivri’yi yurt edinen hemşerilerimizin yaşadığı bir Türkiye mozaiği, ama aynı zamanda Balkanlar’dan, Batı Trakya’dan gelip Silivri’yi yurt edinen mübadillerin, göçmenlerin de yurdu. İnanın Silivri’deki bu dayanışma, bu birlik bu kardeşlik iklimi İstanbul’un başka hiçbir ilçesinde yok. Ve biz bu birlikteliğin, bu çeşitliliğin, bu kardeşliğin adını Silivri Birlikte Güzel diyerek koyduk."

Festivalleri önemsediklerini kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Bizim gelecek nesillere aktarmak istediğimiz değerlerimiz arasında; Cumhuriyet var, demokrasi var, ezan sesimiz, bayrağımız var, vicdan var, dayanışma var, hoşgörü var. En önemlisi Atatürk var, Atatürk! Bu değerlere sonuna kadar sahip çıkacağız! Bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu makama unvanla değil, vicdanla oturduk"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yalnızca devasa binalar yapmak için çalışmadıklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Bu makama unvanla değil, vicdanla oturduk. Çünkü inanıyorum ki artık dünyada sadece projelerle değil; merhametle, adaletle, dayanışmayla yol alabiliriz. Bakın dünyanın dört bir yanında savaşlar yaşanıyor, çatışmalar sürüyor, yoksulluk büyüyor. Böyle bir dönemde mesele, sadece ne yaptığın değil, hangi değerle yaptığındır. İşte bu yüzden diyorum: Mesele devasa binalar yapmak değil. Mesele tabela dikmek, asfalt dökmek, park açmak hiç değil. Elbette yol da yapacağız, park da açacağız. Ama asıl işimiz başka" şeklinde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur" sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Biz de bu anlayışla, sizlerin hizmetkârı olmaktan onur duyuyoruz. Hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, Silivri’deki herkesin sesini duyarak, bu güzel kenti birlikte yönetiyoruz. Cumhuriyetimizin ışığında, daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya, sizlerin her zaman yanında olmaya ve Atatürk’ün izinde ilerlemeye devam edeceğiz."

Festivalde emeği geçen Ortaköylü kadınlara ve Ortaköy halkına teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Bu festivalin hazırlanmasında emeği olan festival komitemize, festivalimize katkı sunan; geçmiş dönem Ortaköy Belde Belediye Başkanımız Sayın Erdinç Tabak’a, geçmiş dönem meclis üyelerimiz İbrahim Çeşmecioğlu’na, Seval Çolakoğlu’na, Ramazan Sakallıoğlu’na ve emek veren, katkı koyan tüm meclis üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Yaman: Börek Festivalimiz bugünümüzü geleceğe taşımamız için çok önemli

Festivale katılan Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Yaman, Ortaköy Mahallesi’nin tüm ihtiyaç ve taleplerini yerine getiren Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Ayrıca Börek Festivali’nin öneminden söz eden Muhtar Yaman, "Mübadele köyü olarak kurulan beldemizin o günlerden kalan alışkanlıklarını, örf ve adetlerini, kültürlerini korumak ve yaşatmak için büyük faydası olan 15. Börek Festivalimiz geçmişimizi bugüne, bugünümüzü geleceğe taşımamız için çok önemli" dedi.

Aile olabilmenin ve aile kalabilmenin özünde kadınların alın teri ve el emeğinin olduğunu dile getiren Yaman, "Bu güzel lezzetlerin oluşmasında annelerimizin, yengelerimizin, ablalarımızın el emeği göz nuru var. Ben sizlerden onlar için büyük bir alkış istiyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sevilen müzik grubu Sakiler’in sahne almasıyla vatandaşlar coşkulu ve unutulmaz bir gece yaşadı. Sakiler’e çiçek takdiminde bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bu unutulmaz gece için teşekkürlerini iletti.