Silivri'de 16-17 Mart'a dikkat!

Silivri’de yeni haftayla birlikte planlı elektrik kesintileri gündeme geldi. 16 Mart Pazartesi ve 17 Mart Salı günlerinde ilçenin farklı mahallelerinde bakım, havai hat bakımı, TM bakımı, SCADA/OSOS çalışması ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi nedeniyle elektrik verilemeyecek.

16 Mart’ta birçok mahallede kesinti var

16 Mart Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında Fevzipaşa, Kadıköy, Kavaklı, Ortaköy, Gümüşyaka, Fener, Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli’de çeşitli sokaklar kesintiden etkilenecek. Selimpaşa Mahallesi 5002. Sokak’ta ise kesinti 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bu kapsamda Fevzipaşa’da bakım çalışması, Kadıköy-Kavaklı-Ortaköy hattında havai hat bakımı, Gümüşyaka’da yenileme, Fener’de kapsamlı havai hat bakımı, Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli’de ise yatırım ve ekonomik ömür nedeniyle yenileme çalışmaları yapılacak.

17 Mart’ta da çalışmalar sürecek

17 Mart Salı günü de planlı kesintiler devam edecek. Piri Mehmet Paşa, Balaban, Mimar Sinan, Fevzipaşa, Yolçatı, Çeltik, Selimpaşa, Akören ve Çayırdere mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde 09.00-15.00 saatleri arasında SCADA/OSOS çalışması yapılacak. Balaban ve Mimar Sinan’da yenileme çalışması uygulanırken, Fevzipaşa’da hem yatırım hem de TM bakımı nedeniyle kesinti olacak. Yolçatı ve Çeltik mahallelerinde de 09.00-15.00 saatleri arasında yenileme çalışması planlandı.

Selimpaşa Mahallesi’nde 5002. ve 6093. sokaklarda 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Akören’de bazı sokaklarda 09.00-14.00, Sultan Çeşme Sokak’ta ise 12.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım yapılacak. Çayırdere Mahallesi’nde ise 09.00-15.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı gerçekleştirilecek.

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Yetkililer, planlı kesinti uygulanacak bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini bildirdi. Özellikle elektrikle çalışan cihazlar, iş yerleri ve günlük planlamalarda kesinti saatlerinin dikkate alınması istendi.