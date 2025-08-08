Silivri'de 178 Bin Sazan Yavrusu Göletlere Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda üretilen yerli sazan yavruları, Silivri’nin de aralarında bulunduğu 9 ilçedeki 23 farklı gölet ve baraj gölüne bırakıldı.

Silivri’de balıkçılık destekleniyor

Silivri’de yapılan bu çalışma kapsamında 178.000 sazan yavrusu doğayla buluştu. Hem iç su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanıyor hem de amatör ve ticari balıkçılığa destek veriliyor. Silivri’deki bu uygulama, hem doğal dengeyi korumaya yönelik bir adım hem de ekonomik katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Toplamda 3.7 milyon balık İstanbul’a bırakıldı

Proje kapsamında İstanbul genelinde toplam 3 milyon 696 bin 200 sazan balığı yavrusu doğaya salındı. Şile, Sancaktepe, Pendik ve Silivri gibi ilçeler çalışmada öne çıktı.

İstanbul genelinde 8.5 milyon barajı aştı

2015 yılından bu yana İstanbul’da doğaya bırakılan toplam yavru balık sayısı 8.5 milyonu aştı. Silivri’nin bu çalışmalardaki yeri her geçen yıl daha da güçleniyor.

Balıklandırma yapılan diğer ilçeler arasında Şile (1.056.000), Sancaktepe (950.000), Pendik (850.000), Sultangazi (466.000) ve Arnavutköy (113.000) gibi bölgeler de yer aldı.