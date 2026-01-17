Silivri'de 18-20 Ocak'ta Planlı Elektrik Kesintileri

18 Ocak Pazar Günü Kesintileri

Yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle 18 Ocak Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Gümüşyaka Mahallesi’nde Aydıncık, Bayramören, Bozyazı, Büyükyalı, Derince, Dilovası, Emirsultan, Ertuğrulgazi, Gölcük, Gümüşyaka Sahilyolu, Memduhoğlu, Samandağ ve Silifke sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün ve saatlerde Semizkumlar Mahallesi’nde Klas ve Söğütlü Dere sokakları da kesintiden etkilenecek.

19 Ocak Pazartesi Günü Kesintileri

19 Ocak Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Yolçatı Mahallesi Değerli Sokak ile Çeltik Mahallesi ve Çanta bölgesindeki çok sayıda sokakta yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Aynı gün Fevzipaşa, Ortaköy, Çeltik ve İsmetpaşa mahallelerinde ise kapsamlı TM bakım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.

Selimpaşa Mahallesi’nde 3051, 3056, 3061, 3062, 3064, 3067, 3094 ve Adnan Menderes sokaklarında ise abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

20 Ocak Salı Günü Kesintileri

20 Ocak Salı günü Gümüşyaka Mahallesi’nde kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında Emirsultan, Mahmuz, Memduhoğlu, Süngertaşı, Süpürgeci, Telağacı, Yazgülü, Yengeç, Yücelevler ve Yükseliş sokaklarında kesinti yapılacak.

Fevzipaşa, Ortaköy ve İsmetpaşa mahallelerinde aynı saatlerde kapsamlı TM bakımı nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacak.

Ortaköy Mahallesi Harput, Mormenekşe, Tibet ve İlter sokaklarında ise yeni TM tesisi yatırımı kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yürütüleceğini belirtirken, vatandaşların planlı kesintilere karşı gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.