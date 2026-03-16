Silivri'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı anılacak

Silivri’de, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir program düzenlenecek. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan imzasıyla yapılan davette, vatandaşlar düzenlenecek törenlere katılmaya davet edildi.

Çelenk sunma töreni ile başlayacak

18 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek anma programı kapsamında ilk olarak saat 09.30’da çelenk sunma töreni düzenlenecek. Protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek törende, Çanakkale’de destan yazan kahraman şehitler saygıyla anılacak.

Şehitlik ziyareti yapılacak

Program kapsamında saat 10.00’da şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek. Ziyaret sırasında dualar okunacak, şehit kabirlerine karanfiller bırakılarak aziz şehitler için saygı duruşunda bulunulacak.

Anma programı Önder Yılmaz Sahnesi’nde

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında saat 11.00’de Önder Yılmaz Sahnesi’nde salon programı düzenlenecek. Programda günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, yayımladığı davet mesajında tüm vatandaşları programa katılmaya davet ederek, “Çanakkale ruhunu yaşatmak ve aziz şehitlerimizi rahmetle anmak için düzenlenecek programımıza katılımınızdan onur duyarım.” ifadelerini kullandı.