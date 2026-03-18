Silivri'de 18 Mart töreni: Şehitler dualarla anıldı

Silivri’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen resmi tören, Silivri sahili Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende, duygu dolu anlar yaşandı.

Çelenk sunumu ve saygı duruşu

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Şehitler için yapılan dualar eşliğinde anma programı devam etti.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Garnizon Komutanlığı temsilcileri, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcileri, üniversite yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürü Okan Büzkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Çanakkale bir milletin dirilişidir”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Jandarma Teğmen Onur Yaşar gerçekleştirdi. Yaşar, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin inanç, azim ve fedakârlıkla yazdığı bir destan olduğunu vurguladı.

Çanakkale’nin yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda bir varoluş mücadelesi olduğunu ifade eden Yaşar, zaferin Kurtuluş Savaşı’nın ilk meşalesi olduğunu belirtti.

Program Önder Yılmaz Sahnesi’nde devam edecek

Tören sonunda yapılan duyuruda, anma programlarının Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Sahnesi’nde saat 11.00’de devam edeceği bildirildi.

Çelenk sunma töreni, katılımcıların anıt alanından ayrılmasıyla sona erdi.