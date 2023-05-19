Silivri'de 19 Mayıs coşkusu
Tüm yurtta olduğu gibi Silivri'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kutlamalar çerçevesinde ilk etkinlik Silivri sahilindeki Atatürk Anıtı'na Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Kartal’ın çelenk sunmasıyla başladı. Burada gerçekleştirilen törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet savcısı Atacan Özatay, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kara, Siyasi parti yöneticileri, Oda ve STK üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Çelenk sunma töreni siyasi parti, Oda ve STK’ların da çelenk sunmasıyla sona erdi.