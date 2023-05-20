Silivri'de 19 Mayıs futbol şöleni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük coşkuyla kutlayan Silivri, unutulmaz bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Silivri Belediyesinin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında, kulüplerin Futbol Okulları arasında Futbol Şöleni düzenlendi. Silivri Belediyesi Selimpaşa Yoğurthane Futbol Sahasında düzenlenen Futbol Şöleni’ne 8 takım ve 120 sporcu katıldı. Etkinlikte; birinci Mimarsinan Gençler Birliği, ikinci Silivri Belediyesi Futbol Akademisi, üçüncü Fenerköy Spor ve dördüncü Silivrispor oldu. Altınordu, Galatasaray, Beşiktaş ve Ortaköy Spor Kulübü futbol okulları da etkinlikte büyük bir mücadele örneği sergiledi. Futbol şöleninde dereceye girenlere kupa ve madalya ödülü verildi. Ödül törenine; belediye meclis üyeleri Sultan Aşkın ve Yasin Gören, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, Spor Koordinatörü Ahmet Uslu, kulüp yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.