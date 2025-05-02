Silivri'de 2 Günlük Elektrik Kesintisi: Altyapı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım ve yenileme çalışmaları kapsamında Silivri’de iki gün boyunca bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

03 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 09.00-17.00 arasında kesinti uygulanacak bölgeler:

Alibey Mahallesi Alibey Çeşme Sokak, Fener Mahallesi Mustafa Kemal Sokak, Gazitepe Mahallesi’nde Akyurt, Ani, Arnavutlar, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı, Aydınlıkyolu Çıkmazı, Bahçeler, Balcıoğlu, Batan, Bayraklı, Eroğlu Çıkmazı, Fabrikalar, Gazete Çıkmazı, Gazze, Gökçin, Gümüşler, Güneştepe Çıkmazı, Güngör Çıkmazı, Havuz, Issız Çıkmazı, Kantar Yolu, Karagöz, Kavaklık, Kağnı, Mehteran, Mustafa Yaşar Çıkmazı, Mutluluk Çıkmazı, Nurlu, Paşabahçe, Taşkınlar Çıkmazı, Tüter, Urartu, Velibey, Çayırlar Mevkii, İklim Çıkmazı, Şahin Özer Sokak;

Gazitepe Mahallesi Üstün Sokak;

Kadıköy Mahallesi’nde Altınbaş, Armada Çıkmazı, Asaf, Ayla, Bal, Batı Çıkmazı, Başvekil, Bedri Çıkmazı, Biçim Çıkmazı, Coşkun Çıkmazı, Dalbastı, Damataşı, Dağtepesi, Dramalı Çıkmazı, Ender, Gemici, Hatboyu, Kadıköy, Kadıköy Bağları, Karpuzoğlu, Kavakçeşme, Kumtepe, Lalezar, Muhacir, Nalan Çıkmazı, Nurşah, Olcay Özcan, Orman, Ortakent, Ovacık, Pınarlı, Rozet, Sakal Çıkmazı, Çakırbeyler, Çarkıfelek, Çarşıarkası, Çayırova, Çayırçimen, Özfiliz Çıkmazı, Üzel Çıkmazı, İkbalıye, İzzetağa Çıkmazı, Şehadet, Şen Çıkmazı, Şinasi Sokak;

Kavaklı Mahallesi Özbay Sokak;

Semizkumlar Mahallesi Yayla Sokak kesintiden etkilenecek.

04 Mayıs 2025 Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında kesinti uygulanacak bölgeler:

Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Sokak, Gazitepe Mahallesi Arnavutlar, Çobanoğlu Çiftliği ve Şahin Özer Sokak, Hürriyet Mahallesi Ayvacık, Aşıcıoğlu, Dilaver, Kadıköy, Maarif ve İstiklal Sokak, Kadıköy Mahallesi Davet ve Kadıköy Sokak, Kavaklı Mahallesi İstiklal Sokak’ta da planlı kesinti olacak.