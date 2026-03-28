Silivri'de 2 Günlük Elektrik Kesintisi: Mahalle Mahalle Liste Açıklandı

Silivri genelinde planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi programı açıklandı. 30 Mart ve 31 Mart 2026 tarihlerinde sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında farklı mahallelerde kesintiler yaşanacak.

30 Mart’ta geniş kapsamlı kesinti

30 Mart Pazartesi günü üç farklı gerekçeyle kesinti yapılacak:

Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bağlantı çalışması

Abone/şube bağlantısı nedeniyle Burhan Soyaslan, Endülüs, Güneş, Hacıbey Turan, Hasan Özvarnalı, Haydar Arslan, Kiraz, Mustafa Oğuzhan, Söz, Yosun ve İnönü Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Cumhuriyet, Ortaköy ve Selimpaşa’da bakım çalışması

Kapsamlı havai hat bakımı kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Çakırca Sokak ile Ortaköy Mahallesi’nde çok sayıda cadde ve sokakta kesinti yaşanacak. Aynı çalışma Selimpaşa Mahallesi’nde de birçok sokakta uygulanacak.

Fevzipaşa Mahallesi’nde trafo bakımı

Gölet Caddesi ve Hakimbey Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi (TM) bakımı nedeniyle elektrik verilemeyecek.

31 Mart’ta kesintiler devam edecek

31 Mart Salı günü de planlı bakım çalışmaları sürecek:

Büyük ve Küçük Sinekli Mahalleleri etkilenecek

Kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli mahallelerinde çok sayıda sokakta gün boyu kesinti uygulanacak.

Fevzipaşa’da ikinci gün kesinti

Gölet Caddesi’nde trafo bakım çalışmaları ikinci gününde de devam edecek.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü belirtirken, vatandaşların planlı kesintilere karşı tedbirli olmaları ve elektrikli cihazlarını korumaya almaları gerektiğini vurguladı.