Silivri'de 2 Günlük Elektrik Kesintisi: Mahalle Mahalle Liste Açıklandı

Silivri’de enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında 9 ve 10 Nisan 2026 tarihlerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yapılacak. Yetkililer, kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi.

9 Nisan’da Kesinti Yaşanacak Bölgeler

9 Nisan 2026 Perşembe günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında üç ayrı çalışma kapsamında kesintiler uygulanacak.

Fener Mahallesi Mustafa Kemal Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Semizkumlar ve Yeni Mahalle’de ise Hayrat Sokak ile birlikte Abdülhalik Renda, Ahmet Bozoğlu, Doktor Sadık Ahmet, Erkin Balaban, Görele, Necati Erkara ve çevresindeki birçok sokakta kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacak.

Ortaköy Mahallesi’nde Bakanlar, Cengizhan, Sokullu ve İlkadım sokaklarının yanı sıra Çatalca Ovayenice Mahallesi’nde de bazı sokaklar yatırım çalışması kapsamında kesintiden etkilenecek.

10 Nisan’da Kapsam Genişliyor

10 Nisan 2026 Cuma günü ise kesintilerin kapsamı daha da genişleyecek.

Sancaktepe Mahallesi’nde Cambaztepe, Hacı Nurettin Akbulut ve çevresindeki sokaklarda yatırım çalışması yapılacak.

Cumhuriyet, Ortaköy ve Selimpaşa mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokakta yine yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle gün boyu elektrik kesintisi uygulanacak.

Semizkumlar ve Yeni Mahalle’de belirli sokaklarda trafo merkezi bakımı devam ederken, Bekirli, Fener ve Kurfallı mahallelerinde de geniş çaplı yatırım çalışmaları planlandı.

Balaban ve Çevresinde Kısa Süreli Kesinti

Balaban, Sancaktepe ve İsmetpaşa mahallelerinde ise 10 Nisan günü 09.00 – 13.00 saatleri arasında havai hat bakım çalışması nedeniyle daha kısa süreli kesinti uygulanacak.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, planlı kesintiler süresince vatandaşların elektrikli cihazlarını korumaya yönelik tedbir almaları ve çalışmalar tamamlanana kadar dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde enerji verilebileceği belirtildi.