Silivri'de 2 Günlük Elektrik Kesintisi: Mahalle Mahalle Liste Açıklandı

13 Nisan'da Alipaşa, Mimar Sinan, Yeni Mahalle, Balaban, Ortaköy, Çayırdere ve Çatalca Hallaçlı'da bakım ve yatırım çalışmaları yapılacak.

Silivri genelinde planlanan elektrik kesintileri vatandaşların günlük yaşamını etkileyecek. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.

13 Nisan’da Geniş Kapsamlı Kesinti

13 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında üç ayrı çalışma nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.

Alipaşa ve Mimar Sinan mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacak. Bu kapsamda Cansever, Fırın, Lozan, Kurt, Özgürlük, Şehit Adem Gövce ve Şehit Elman Şentürk başta olmak üzere çok sayıda sokak kesintiden etkilenecek.

Yeni Mahalle’de ise yeni trafo merkezi tesisi kapsamında yatırım çalışmaları yürütülecek. 23 Aralık, 29 Ekim, 30 Ağustos, Kubilay, Malazgirt, Plevne ve Şeyh Şamil sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Balaban, Ortaköy ve Çayırdere mahallelerinde ise havai hat bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Aynı çalışma kapsamında Çatalca’nın Hallaçlı Mahallesi de kesinti programına dahil edildi.

14 Nisan’da Kesintiler Devam Edecek

14 Nisan 2026 Salı günü de saat 09.00 ile 17.00 arasında farklı mahallelerde elektrik kesintileri sürecek.

Alibey Mahallesi’nde abone ve şube bağlantı çalışmaları yapılacak. Başkomutan, Turgut Özal, Hastane, Kızıl ve Çukur Çeşme sokakları kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Yolçatı ve Çeltik mahallelerinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek. Değerli Sokak ile birlikte Sahilboyu, Stad, Söğütlük ve Tatar sokaklarında kesinti uygulanacak.

Büyük Çavuşlu ve Mimar Sinan mahallelerinde ise kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Beyazevler, Halkevi, İnönü, Prof. Muammer Aksoy ve Oruçgazi sokaklarında planlı kesinti yapılacak.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, kesinti süresince elektrikli cihazların zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgularken, çalışmaların planlanan saatten önce tamamlanması halinde bölgelere erken enerji verilebileceğini belirtti.