Silivri'de 2 ve 3 Temmuz'da Planlı Elektrik Kesintisi: İşte Etkilenecek Mahalleler

Silivri'de elektrik dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

2 Temmuz Perşembe günü kesinti uygulanacak bölgeler

Bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında Kavaklı, Yeni, Fevzipaşa, Gümüşyaka ve Selimpaşa mahallelerinin belirli cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kavaklı Mahallesi ile Yeni Mahalle'de kapsamlı havai hat bakımı, Fevzipaşa ve Gümüşyaka mahallelerinde trafo merkezi (TM) bakımı, Selimpaşa Mahallesi'nde ise önleyici bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

3 Temmuz Cuma günü Alipaşa ve Selimpaşa'da kesinti

3 Temmuz Cuma günü de 09.00-17.00 saatleri arasında Alipaşa Mahallesi ile Bekirli Mahallesi'nin bazı sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Selimpaşa Mahallesi'nde de trafo merkezi bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirterek, vatandaşların kesinti saatlerine göre gerekli tedbirleri almalarını istedi.