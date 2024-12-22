Silivri'de '21 Aralık En Uzun Gece' Coşkusu

Başkan Balcıoğlu, etkinlik hakkında yaptığı paylaşımda, organizasyonun önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerin sevgisi ve enerjisiyle dolu bu özel etkinlikte, yılın en uzun gecesinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Silivri Mektebim Koleji öğretmenlerine, velilerimize ve sevgilerini bizlerle paylaşan kıymetli öğrencilerimize gönülden teşekkür ederim.”

Etkinlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı performanslar, çeşitli eğlenceler ve sürpriz aktiviteler yer aldı. Başkan Balcıoğlu’nun çocuklarla yakından ilgilendiği ve onlarla bol bol sohbet ettiği anlar etkinliğin en dikkat çekici görüntüleri arasında yer aldı.

Silivri Mektebim Koleji yöneticileri ve veliler de etkinlik boyunca, bu tür organizasyonların öğrenciler üzerindeki pozitif etkisine dikkat çekerek Başkan Balcıoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.