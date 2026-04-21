Silivri'de 22 Nisan'da planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Silivri’de 22 Nisan Çarşamba günü planlanan elektrik kesintileri, ilçenin birçok mahallesini etkileyecek. Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, bakım, yatırım ve abone bağlantısı çalışmaları kapsamında gün boyu sürecek kesintiler uygulanacak.

Büyük Kılıçlı ve Büyükçavuşlu’da kapsamlı havai hat bakımı

Planlamaya göre, Büyük Kılıçlı Mahallesi Pamuklar Sokak ile Büyükçavuşlu Mahallesi’nde çok sayıda cadde ve sokakta 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kesintinin gerekçesi, kapsamlı havai hat bakım çalışması olarak açıklandı.

Balaban Mahallesi’nde yatırım ve dönüşüm çalışması

Balaban Mahallesi’nde Böğürtlen, Kalekapı, Yorulmaz ve Ömer Seyfettin sokaklarda da aynı saatler arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle planlı kesinti uygulanacak.

Fatih, Piri Mehmet Paşa ve Selimpaşa’da TM bakımı

Fatih Mahallesi’nde Fethi Elmas, Maliyeci Kemal Ertaş, Piripaşa, Tavanlı Çeşme, Yarbaşı ve Zükür Mektep sokakları; Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde ise Atatürk, Başkomutan, Cumhuriyet, Marina, Mescit, Mumhane, Hüseyin Tufan, Yoğurthane ve çevresindeki çok sayıda sokak planlı kesinti kapsamında yer aldı. Ayrıca Selimpaşa Mahallesi Havuzlu Sokak’ta da kapsamlı TM bakımı nedeniyle kesinti yapılacağı bildirildi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde abone bağlantısı yapılacak

Mimar Sinan Mahallesi’nde Atasoy, Daim, Dut, Fethi Erkoç, Gün, Gürbüz Aydın, Hamarat, Karakaş, Melek, Mumcu, Platin, Safir, Siper, Tarçın, Yeliz, Özgürlük, Ümran ile Şehit Adem Gövce ve Şehit Elman Şentürk sokaklarında, abone/şube bağlantısı sebebiyle 09.00-17.00 arasında enerji kesintisi uygulanacak.

Selimpaşa’da geniş kapsamlı kesinti

Selimpaşa Mahallesi’nde 1021, 1022, 1023, 1042, 1052, 1055, 200, 2001, 2004, 2008 çıkmaz, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2040, 2041, 2042, 2044, 2046, 2047, 2048, 2049, 2051, 2052, 2055, 2088, 2159, 2163, 2164, 2165, 2167, 2168, 2169 sokaklar ile Ahmet Ziylan, Bekir, Halaskargazi, Hayalet, Mehmet Akif Ersoy, Yardım, Yedpa Çıkmazı ve İzzet Gürçay sokakları da kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer aldı.

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek yürütüleceğini belirtirken, vatandaşların belirtilen saat aralığında gerekli tedbirleri almaları istendi.