Silivri'de 23 Nisan'a yakışan buluşma: Özel öğrenciler yalnız bırakılmadı

Silivri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, anlamlı buluşmalara sahne olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Lions Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen Çocuk Şenliği, hem duygusal hem de renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Yunus ekiplerinden anlamlı katılım

Etkinliğe Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus ekipleri de katılarak çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Türk bayrakları ve balonlarla korteje eşlik eden ekipler, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek etkinliğe güvenliğin ötesinde moral ve motivasyon desteği sundu. Çocuklarla birebir iletişim kuran ekiplerin samimi yaklaşımı, etkinliğe ayrı bir değer kattı.

Okullar arası dayanışma örneği sergilendi

Şenliğe katılan Nurullah Baldöktü İlkokulu öğrencileri ise özel öğrencilerle birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirerek anlamlı bir dayanışma örneği ortaya koydu. Farklı okullardan öğrencilerin bir araya gelmesi, 23 Nisan’ın birlik ve beraberlik ruhunu sahaya yansıttı.

Ritim, müzik ve neşe bir aradaydı

Program kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü, ritim gösterileri ve çeşitli etkinliklerle öğrenciler unutamayacakları bir bayram günü yaşadı. Müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, bayramın coşkusunu doyasıya yaşarken, veliler ve öğretmenler de bu özel anlara tanıklık etti.

Toplumsal farkındalığın ve kapsayıcılığın ön plana çıktığı organizasyon, 23 Nisan’ın ruhuna yakışır şekilde tamamlanırken, katılımcılardan da tam not aldı.