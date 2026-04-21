Silivri'de 23 Nisan coşkusu: 19 ekip sahne alacak

Silivri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl uluslararası bir organizasyonla kutlanacak. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yaptığı açıklamada, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Meksika, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den gelen toplam 19 ekibin ilçede ağırlanacağını belirtti.

“23 Nisan’ı uluslararası bir buluşmaya dönüştürüyoruz”

Başkan Bora Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramın yalnızca milli bir gün olmanın ötesinde, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren uluslararası bir platforma dönüştüğünü ifade etti.

Kortej ve sahil programı dikkat çekiyor

Kutlama programına ilişkin detayları da paylaşan Başkan Bora Balcıoğlu, 23 Nisan günü saat 13.00’te Silivri Belediyesi önünden kortej yürüyüşü düzenleneceğini, ardından Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda farklı kültürleri yansıtan dans gösterilerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

“Çocukların neşesiyle büyüyen bir bayram”

Çocukların neşesiyle anlam kazanan bu özel organizasyonda, farklı ülkelerden gelen ekiplerin katkısıyla bayramın evrensel ruhunun ön plana çıkacağını vurgulayan Başkan Bora Balcıoğlu, “23 Nisan’ın birleştirici, umut dolu ruhunu Silivri’mizden hep birlikte yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.