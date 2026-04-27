Silivri'de 23 Nisan Coşkusu: Başak Ticaret'ten Anlamlı Etkinlik

Silivri’de faaliyet gösteren Başak Ticaret Arçelik firması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği özel etkinlikle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çarşı merkezinde gerçekleştirilen program, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Çocuklara Bayram Hediyeleri Dağıtıldı

Etkinlik kapsamında çocuklara Türk bayrakları ve rengârenk balonlar hediye edilirken, yüz boyama aktiviteleriyle miniklerin bayram coşkusu zirveye taşındı. Kurulan stantta pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilmesi, etkinliğe katılan çocuklar için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

Renkli Anlar Çarşı Merkezine Taşındı

Program boyunca palyaço ve kostümlü karakterlerin sahne aldığı etkinlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşarken aileler de bu coşkuya ortak oldu. Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu, düzenlenen etkinlikle çarşı merkezinde hissedildi.

Toplumsal Dayanışmaya Katkı Mesajı

Başak Ticaret yetkilileri, çocukların yüzündeki tebessümün en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, sosyal sorumluluk odaklı benzer etkinliklerle toplumun her kesimine dokunmaya devam edeceklerini ifade etti.