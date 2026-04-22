Silivri'de 23 Nisan coşkusu, bu yıl da çocukların neşesiyle taçlandı.

Silivri Belediye Başkanlığı görevini temsilen devralan Nehir Bayır, Mustafa Kemal Çalış ve Poyraz Ahmet Ekşi, makamda ağırlanarak temsili görevlerini yerine getirdi. Çocukların gözlerindeki heyecan ve yüzlerindeki tebessüm, bayramın ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı. Çocukların hayalleri ve enerjisinin yarınlara umut olduğunu ifade eden Balcıoğlu, temsili görevi devralan öğrencilere başarı, mutluluk ve aydınlık bir gelecek temennisinde bulundu.