Silivri'de 23 Nisan coşkusu, bu yıl da çocukların neşesiyle taçlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Silivri'de anlamlı bir gelenek bir kez daha yaşatıldı. Belediye Başkanlığı makamı temsili olarak çocuklara devredilirken, miniklerin heyecanı ve mutluluğu güne damga vurdu.
Silivri Belediye Başkanlığı görevini temsilen devralan Nehir Bayır, Mustafa Kemal Çalış ve Poyraz Ahmet Ekşi, makamda ağırlanarak temsili görevlerini yerine getirdi. Çocukların gözlerindeki heyecan ve yüzlerindeki tebessüm, bayramın ruhunu bir kez daha ortaya koydu.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı. Çocukların hayalleri ve enerjisinin yarınlara umut olduğunu ifade eden Balcıoğlu, temsili görevi devralan öğrencilere başarı, mutluluk ve aydınlık bir gelecek temennisinde bulundu.