Silivri'de 23 Nisan Coşkusu Perşembe Günü Yaşanacak

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilecek kutlamalar, 23 Nisan 2026 Perşembe günü ilçe genelinde yoğun katılımla gerçekleşecek.

Resmi tören Atatürk Heykeli’nde

Kutlama programı, saat 09.30’da Atatürk Heykeli’nde düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlayacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek törende, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelecek.

Sahne programı Öğretmenevi arkasında

Resmi törenin ardından saat 11.00’de Öğretmenevi arkası otopark alanında sahne programı düzenlenecek. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, halk oyunları ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu sahneye taşınacak.

Kaymakam Toğan’dan davet

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, yayımladığı davet mesajında tüm vatandaşları kutlama programına katılmaya davet ederek, 23 Nisan’ın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren en anlamlı milli bayramlardan biri olduğunu vurguladı.

Silivri’de 23 Nisan, çocukların neşesi ve milli coşkunun buluştuğu renkli etkinliklerle kutlanacak.