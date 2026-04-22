Silivri'de 23 Nisan mesajı: Kocabaş'tan öğretmenlere vefa vurgusu

Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocabaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yayımladığı mesajla hem çocukların önemine dikkat çekti hem de öğretmenlerin fedakârlığını vurguladı.

“Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır”

Kocabaş, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün her yıl coşkuyla kutlanması gerektiğini belirterek, “Çocuklarımız, bu vatanın yarınlarıdır. Onların mutluluğu, huzuru ve güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı. Bayramın bu yıl da aynı heyecanla kutlanması gerektiğini vurgulayan Kocabaş, çocukların neşesinin daim olması temennisinde bulundu.

Öğretmenlere dikkat çeken teşekkür

Mesajında öğretmenlerin rolüne ayrı bir parantez açan Kocabaş, eğitim camiasının fedakârlıklarına dikkat çekerek, “Veliler olarak bizler evlatlarımızın eğitiminde sorumluluk alırken, öğretmenlerimiz yüzlerce öğrenciyle aynı özveriyle ilgileniyor. Bu büyük emeği görmezden gelemeyiz” dedi.

Disiplin ve saygının eğitim sürecindeki önemine de değinen Kocabaş, özellikle velilerin bu noktada daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Çocukların öğretmenlerine karşı saygı duymasının önemine vurgu yapan Kocabaş, ailelerin de bu konuda örnek olması gerektiğini belirtti.

“Öğretmenlerimize sahip çıkmalıyız”

Son dönemde yaşanan üzücü olaylara da değinen Kocabaş, öğrencilerini korumaya çalışırken hayatını kaybeden öğretmeni anarak, “Eğitime kendini adamış tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Hayatını kaybeden öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kocabaş, mesajını tüm öğretmenlere teşekkür ederek ve 23 Nisan’ın birlik, beraberlik ve umut içinde kutlanması temennisiyle tamamladı.