Silivri'de 24–25 Aralık'ta Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi

24 ve 25 Aralık tarihlerinde Silivri genelinde yatırım, bakım ve şebeke bağlantı çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahalle ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Silivri’de enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 24–25 Aralık 2025 tarihlerinde sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Kesintilerin, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacağı bildirildi.

24 Aralık’ta Beyciler ve Ortaköy’de Kesinti

24 Aralık Çarşamba günü Beyciler Mahallesi Beyazağaç ve Sağduyu sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Aynı gün Ortaköy Mahallesi Topkara Sokak’ta ise abone/şube bağlantı çalışması sebebiyle kesinti uygulanacak.

Merkez Mahalleler ve Çatalca Hallaçlı Etkilenecek

Aynı tarihte Balaban, Ortaköy ve Çayırdere mahallelerinin bazı sokakları ile Çatalca ilçesi Hallaçlı Mahallesi’nde çok sayıda cadde ve sokak, yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında elektrik kesintisinden etkilenecek.

Kapsamlı Bakım Çalışmaları Yapılacak

24 Aralık’ta Balaban, Mimar Sinan, Sancaktepe ve İsmetpaşa mahallelerinde kapsamlı havai hat bakımı gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar nedeniyle belirtilen mahallelerde gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak.

25 Aralık’ta Yolçatı, Çeltik ve Ortaköy Günü

25 Aralık Perşembe günü Yolçatı ve Çeltik mahallelerinde kapsamlı TM bakımı yapılacak. Aynı gün Ortaköy Mahallesi’nde ise havai hat bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

Çayırdere’de Yatırım ve Dönüşüm Çalışması

25 Aralık’ta ayrıca Çayırdere Mahallesi’nde yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında geniş bir sokak listesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların kesinti saatlerine göre tedbir almalarını, elektrikle çalışan cihazlar konusunda dikkatli olmalarını istedi. Enerji çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgelerde elektrik kademeli olarak yeniden verilecek.