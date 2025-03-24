Silivri'de 24-25 Mart'ta Geniş Kapsamlı Kesintilere Dikkat!

Silivri ve Çatalca’da 24-25 Mart 2025 tarihlerinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı kesintiler sabah 09:00’da başlayacak, akşam 15:00’e kadar sürecek.

24 Mart 2025 Pazartesi – Saat: 09:00 - 15:00

Kesinti Nedenleri:

– Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

– Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme

– Trafo Merkezi (TM) Bakımı

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler:

Silivri Merkez

Fevzipaşa Mahallesi: Keten Sokak

Çeltik Mahallesi: İskenderiye, Değirmen, Dokuzluk, Kamelya, Meşelik, Muharebe, Taşçı, Ulaşım, Yemiş, Ziverbey, Çanta, İhtiyaç Sokakları

İsmetpaşa Mahallesi: Mete, Yörük Sokak

Hürriyet Mahallesi: Burma, Erge Çıkmazı, Flamingo, Gönül, Görgülü, Gülbaba, Gülhan, Hendek, Kardelen Çıkmazı, Kavaklı, Keban, Rahmi Çolakoğlu, Sarıca, Çaylı Sokak

Kadıköy Mahallesi: Kadıköy Sokak

Ortaköy Mahallesi: Fildişi, Millet Bahçe, Bakanlar, Cengizhan, Cömerttürk, Halat, Kabil, Sokullu, Toksöz, İlkadım, İncesu Sokak

Seymen Mahallesi: Akçora, Gülçin Çiftliği, Mondros, Reşat, Yurdum Sokak

Yolçatı Mahallesi: Anadere, Baba, Bahar, Darende Çıkmazı, Darüşşafaka, Darüşşifa, Davutpaşa, Değirmen, Gelevri Tepesi Çıkmazı, Havuzlar, Haşhaş, Huduboyu, Karlama, Kavaklızade, Kozalak, Kuşluk, Mondros, Muharebe, Okusun, Yapağca, Çeşni, Özdere, Üsküp Sokak

Çatalca Merkez – Ovayenice Mahallesi:

Bayraktar, Doğa, Düzyol, Dirlik Çıkmazı, Tepe Çayır, Çatalca Sokak

25 Mart 2025 Salı – Saat: 09:00 - 15:00 (Bazı bölgelerde 12:00’ye kadar)

Kesinti Nedenleri:

– Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme

– Kapsamlı TM Bakımı

– Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler:

Silivri Merkez

Ortaköy Mahallesi: Doğuhan, Bakanlar, Cengizhan, Cömerttürk, Halat, Kabil, Sokullu, Toksöz, İlkadım, İncesu Sokak

Kadıköy Mahallesi: Kadıköy Sokak

Kavaklı Mahallesi: Özbay Sokak

Fener Mahallesi: Acabuga, Acun, Aral, Ata Eren, Atlı, Açık, Baskın, Boşnak Hoca, Biber Mehmet, Cami Şerif, Demir Ali Onbaşı, Demirci, Demirkaya, Demirtunç, Efeler, Erdoğan Kaptan, Ergen, Eryaman, Erüstün, Erişken, Eski Kurfallı, Eski İstanbul, Eğriçimen, Gurme, Gökun, Gülbağı, Gülfidan, Gülmercan, Gürcü, Gürsoy, Hakan Yıldız, Harman Pınar, Harmandar, Kabay, Karasakal, Kaygın, Kaymak, Kemal Cam, Kırkahve, Kurfallı, Köprülü, Menderes, Mezarlık, Meşrutiyet, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Kemal, Nefis, Neyzen, Nurgün, Pomak, Sincan, Taşkıran, Tek, Tüzel, Yalçınkaya, Zürap Akar, Özkoç Sokak

Mimar Sinan Mahallesi:

– 09:00-12:00 Arası: Aydan, Feyyaz Altınorak, Gardenya Evleri, Hayriye, Kamer, Ulaş, Yaşam Sokak

– 12:00-15:00 Arası: Beyazevler, Burak, Damla, Halkevi, Mevsim, Nadide, Nehir, Noyan, Nilay, Nilgün, Prof. Muammer Aksoy, Sağanak, Sırat, Sinem, Tüten, Yeşilyurt, Ünver, İnönü, Şarkı Sokak

İsmetpaşa Mahallesi: Namık Kemal Sokak

Fevzipaşa Mahallesi: Gazipaşa, Kristal, Küre, Namık Kemal, Yalnız, Ziya Gökalp, Çaybaşı, İlkyaz Sokak

Çatalca Merkez:

Elbasan Mahallesi: Atölye, Gurbet Çıkmazı, Gözde, Gözlem Çıkmazı, Ovayenice Elbasan Yolu Sokak

Ovayenice Mahallesi: Damlıca, Dirhem Çıkmazı, Divan, Baki, Dilruba Çıkmazı, Dinamik Çıkmazı, Ebrar, Ecla, Gülşah, Kadıköy, Özbay Sokak

Vatandaşlara Uyarı:

Planlı kesintiler süresince buzdolabı, bilgisayar, kombi gibi elektrikli cihazlarınızı korumaya almanız, işlerinizi kesinti saatlerine göre düzenlemeniz önerilir. Yapılacak tüm çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

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