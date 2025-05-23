Silivri'de 24-25 Mayıs'ta Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Silivri'nin birçok mahallesinde yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Silivri'de 24-25 Mayıs'ta Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak
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Silivri'de 24 ve 25 Mayıs 2025 tarihlerinde farklı mahalleleri kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi ile önleyici bakım çalışmaları kapsamında kesintiler gerçekleştirilecek.

 24 Mayıs 2025 Cumartesi
Saat: 09.00 – 17.00

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Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme
Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar:

Merkez – Balaban Mahallesi başta olmak üzere 70’ten fazla sokak (Acısu, Arpa, Eğitmeci, Serhat, Yulaf, Şehit Mustafa Çebi vb.)

Gümüşyaka Mahallesi: Atifet, Barlas, Bağdat, Haydar Aliyev, Olukpınar, İkizçınar vb.

Mimar Sinan Mahallesi: Doğa Sokak

Alibey Mahallesi: Alibey Çeşme Sokak

Fener Mahallesi: Mustafa Kemal Sokak

Gazitepe Mahallesi: Akyurt, Arnavutlar, Kantaryolu, Gökçin, Velibey vb.

25 Mayıs 2025 Pazar
Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Önleyici Bakım
Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar:

Kavaklı Mahallesi: 600. Sokak, Akik, Diyar, Kurtbay, Turunç vb.

Yeni Mahalle: Ecem, Kavaklı, Tunca Çıkmazı, Yiğit, Özkan vb.

Yetkililer, çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin titizlikle uygulanacağını ve vatandaşların kesintiden önce gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.