Silivri'de 24 Ekim'de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek ve birçok mahalleyi etkileyecek. Çalışmalar, elektrik iletim hatlarının güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde hizmet verebilmesi amacıyla yürütülüyor.

Etkilenecek Bölgeler:

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Selimpaşa, Cumhuriyet, Kavaklı, Alipaşa, Fener, Gazitepe ve Hürriyet mahalleleri bulunuyor.

Selimpaşa Mahallesi’nde kapsamlı trafo merkezi (TM) bakımı yapılacak.

Cumhuriyet Mahallesi’nde Başak, Defne, Emre, Kumsal, Manolya, Şekercib, Yakut, İnanç, Desibel, Köroğlu, Toros, Şelale, Zakkum gibi çok sayıda sokakta kesinti yaşanacak.

Kavaklı Mahallesi’nde Akik, Güzel, Serbora, Alipaşa Mahallesi’nde Arıkanlı Çiftliği, Yeni Mahalle’de Akören, Fener Mahallesi’nde Mustafa Kemal, Gazitepe Mahallesi’nde Aydınlıkyolu Çıkmazı ve Gümüşler sokakları kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Ayrıca Hürriyet Mahallesi’nde Ayvacık, Maarif, Dilaver, İstiklal sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacak.

Çalışmaların Amacı:

Yapılacak bakım ve yenileme işlemleri, ilçedeki enerji hatlarının ekonomik ömrünü uzatmak ve ilerleyen dönemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. BEDAŞ ekipleri, planlı kesinti süresince bölgedeki iletim hatlarında, bağlantı noktalarında ve trafo merkezlerinde teknik iyileştirme çalışmaları yapacak.

Vatandaşlara Uyarı:

BEDAŞ, kesinti süresi boyunca vatandaşların elektrikli cihazlarını koruma altına almalarını, bu süre içinde olası arıza veya bakım talepleri için resmi iletişim kanallarını kullanmalarını önerdi. Ayrıca çalışmaların hava koşulları veya teknik nedenlerle planlanandan önce ya da sonra tamamlanabileceği belirtildi.

