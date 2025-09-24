Silivri'de 25-26 Eylül'de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak
Silivri'nin birçok mahallesinde bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Silivri'nin birçok mahallesinde bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
25 Eylül 2025 Perşembe Günü Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler:
SANCAKTEPE Mahallesi
Akçaköy, Altınhoroz, Arabacıoğlu, Ayışığı, Buyruk, Cambaztepe, Cihangir, Devecioğlu, Ertepe, Ezber, Feda, Fındıklı, Gümüşdeniz, Hacı Arif Bey, Hacı Nurettin Akbulut, Hak, Hanedan, Kayalar, Kemer, Kıvanç, Kızılay Çıkmazı, Kızılcık, Lades, Madenli, Melen, Mucize, Muntazam, Mürsel, Namdar, Piramit, Uyum, Vazife, Yaman, Yenigün, Yıldıray, Yılmaz Çıkmazı, Yoncalı, Yüksel, Zekat, Zühre, Ömür, Övünç Sokakları
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme
FEVZİPAŞA Mahallesi
Mezbaha Sokak, Hakimbey Caddesi
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
ALİPAŞA Mahallesi & KÜÇÜK KILIÇLI Mahallesi
Derinyol Sokak, Cihat, Darvadi, Gülçük, Gültaş, Halil Metin Çıkmazı, Hamamdere, Hamzabey Çıkmazı, Hüsran Çıkmazı, Keşan, Kuştepe Çıkmazı, Miğfer, Sarımehmet, Sıvat, Tazegül, Yüzer, İsmail Kamil Kılıç Sokakları
Kesinti Nedeni: Kapsamlı Havai Hat Bakımı
BÜYÜKÇAVUŞLU & MİMAR SİNAN Mahalleleri
Girgin Sokak ile onlarca cadde ve sokakta kapsamlı TM (Trafo Merkezi) bakım çalışmaları yapılacak.
Kesinti Nedeni: TM Bakımı
26 Eylül 2025 Cuma Günü Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler:
HÜRRİYET Mahallesi & ORTAKÖY Mahallesi
Asma Çıkmazı, Deren, Flamingo, Haşmet, Kavaklı Sokaklar ile Büyükosman, Harbiye, Küçükselvi, Lamibey, Mera, Millet Bahçe, Niğbolu, Oyunbozan, Salihbey, Topkara, Yeşilbahçe Sokakları
Kesinti Nedeni: Kapsamlı Havai Hat Bakımı
BALABAN Mahallesi & GÜMÜŞYAKA Mahallesi & MİMAR SİNAN Mahallesi
80'e yakın sokakta yenileme ve yatırım çalışmaları yapılacak.
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme