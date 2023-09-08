Silivri'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
Silivri'de 25 düzensiz göçmen yakalandı. Şüphe üzerine durdurulmak istenen araç uzun kovalama sonucu durduruldu. İçerisinde 25 kaçak mülteci olduğu tespit edilen araç, sürücüsü ve içerisindeki kaçak göçmenler gözaltına alındı.
Olay, dün gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Devriye gezen ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekiplerin uzun çabalar sonucu durduğu araç içerisinden 25 kaçak mülteci olduğu tespit edildi.
Yurda kaçak yollarla girmiş olan kaçak mülteciler yapılan işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.