Silivri'de 27 Kasım'da Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Yapılacak
Silivri'nin birçok mahallesinde 27 Kasım Perşembe günü bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Silivri genelinde 27 Kasım’da farklı mahalleleri kapsayan uzun süreli elektrik kesintileri gerçekleşecek. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle kesintiler gece başlayıp gün boyunca sürecek.
00.00 – 01.00
Bakım / TM Bakımı
• Gazitepe Mahallesi: Üstün Sokak
• Kadıköy Mahallesi: Lalezar, Şehadet Sokak
09.00 – 17.00
Yatırım / Dönüşüm Çalışması
• Semizkumlar: Hayrat Sokak
• Yeni Mahalle: Aza Çıkmazı, Cesur, Hasan Remzi Özalp, Türkün, Varnalı
Abone / Şube Bağlantısı
• Fevzipaşa: Namık Kemal Sokak
• Ortaköy: Ökten Sokak
• İsmetpaşa: Akdal, Dobra, Duman, Durak, Gülbahar, Gülnaz, Günebakan, Haliç, Hazan, Isırgan, Kıvrımlı, Köprü, Lavanta, Mareşal, Nagihan, Nam, Namık Kemal, Nazar, Orhangazi, Töre, Ulukan, Uyanık, Yasemin, Özel Sokak
SCADA/OSOS Çalışması
• Alipaşa: İmalat / Köstemir / Trablusgarp Sokak
Ekonomik Ömür Yenileme Çalışması
• Büyük Sinekli: Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemsettin, Batı Çeşme, Bordo, Botanik Bahçe, Dedeoğlu, Doğu Çeşme, Galip, Gökben, Göktaşı, Gürler, Kara, Karabey, Okçu, Papatya, PTT, Rakkas, Sebil, Taban Dere, Türker, Yasa, Zorlu Viraj, Çukurca, Üzgünler
• Küçük Sinekli: PTT, Sebil, Taşova, Çanakpınar, Çukurca, Çuçurga
TM Bakımı (09.00 – 13.00)
• Selimpaşa Merkez: Genel sokak kapsamı
Havai Hat Bakımı
• Çatalca / Hallaçlı: Dönence Sokak
Dönüşüm Çalışması
• Mimar Sinan: Ali Kahraman, Aydan, Denizaltı, Dr. Tahsin Yusufoğlu, Dinçer Cebeci, Erbaa, Ferit Gündoğan, Hasan Üstün, Kamer, Mahmut İkinci, Nurettin Çamlıdağ, Park, Prof. Muammer Aksoy, Serap, İnci, Şehit Mehmet Duraca
Yeni TM Tesisi
• Çayırdere: Milli Şair Sokak
• Hallaçlı (Çatalca): Afşin, Akıncılar, Aydın, Başkumandan, Caner Çıkmazı, Ergün, Hacı Yılmaz, Kadı, Kara Tren, Kara Çıkmazı, Karabağ, Metin, Mucize, Muhabbet, Muharrem Çıkmazı, Muhlis Çıkmazı, Muhterem, Mukaddes, Murat, Mutber, Mutlu, Muzaffer, Mübarek, Mücevher, Milli Şair, Sayan, Sebat, Serbest, Sezer, Vatan, Yunus, İsmet İnönü