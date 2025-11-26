Silivri'de 27 Kasım'da Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Yapılacak

Silivri'nin birçok mahallesinde 27 Kasım Perşembe günü bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Silivri'de 27 Kasım'da Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Yapılacak
Silivri genelinde 27 Kasım’da farklı mahalleleri kapsayan uzun süreli elektrik kesintileri gerçekleşecek. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle kesintiler gece başlayıp gün boyunca sürecek.

00.00 – 01.00

Bakım / TM Bakımı
• Gazitepe Mahallesi: Üstün Sokak
• Kadıköy Mahallesi: Lalezar, Şehadet Sokak

09.00 – 17.00

Yatırım / Dönüşüm Çalışması
• Semizkumlar: Hayrat Sokak
• Yeni Mahalle: Aza Çıkmazı, Cesur, Hasan Remzi Özalp, Türkün, Varnalı

Abone / Şube Bağlantısı
• Fevzipaşa: Namık Kemal Sokak
• Ortaköy: Ökten Sokak
• İsmetpaşa: Akdal, Dobra, Duman, Durak, Gülbahar, Gülnaz, Günebakan, Haliç, Hazan, Isırgan, Kıvrımlı, Köprü, Lavanta, Mareşal, Nagihan, Nam, Namık Kemal, Nazar, Orhangazi, Töre, Ulukan, Uyanık, Yasemin, Özel Sokak

SCADA/OSOS Çalışması
• Alipaşa: İmalat / Köstemir / Trablusgarp Sokak

Ekonomik Ömür Yenileme Çalışması
• Büyük Sinekli: Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemsettin, Batı Çeşme, Bordo, Botanik Bahçe, Dedeoğlu, Doğu Çeşme, Galip, Gökben, Göktaşı, Gürler, Kara, Karabey, Okçu, Papatya, PTT, Rakkas, Sebil, Taban Dere, Türker, Yasa, Zorlu Viraj, Çukurca, Üzgünler
• Küçük Sinekli: PTT, Sebil, Taşova, Çanakpınar, Çukurca, Çuçurga

TM Bakımı (09.00 – 13.00)
• Selimpaşa Merkez: Genel sokak kapsamı

Havai Hat Bakımı
• Çatalca / Hallaçlı: Dönence Sokak

Dönüşüm Çalışması
• Mimar Sinan: Ali Kahraman, Aydan, Denizaltı, Dr. Tahsin Yusufoğlu, Dinçer Cebeci, Erbaa, Ferit Gündoğan, Hasan Üstün, Kamer, Mahmut İkinci, Nurettin Çamlıdağ, Park, Prof. Muammer Aksoy, Serap, İnci, Şehit Mehmet Duraca

Yeni TM Tesisi
• Çayırdere: Milli Şair Sokak
• Hallaçlı (Çatalca): Afşin, Akıncılar, Aydın, Başkumandan, Caner Çıkmazı, Ergün, Hacı Yılmaz, Kadı, Kara Tren, Kara Çıkmazı, Karabağ, Metin, Mucize, Muhabbet, Muharrem Çıkmazı, Muhlis Çıkmazı, Muhterem, Mukaddes, Murat, Mutber, Mutlu, Muzaffer, Mübarek, Mücevher, Milli Şair, Sayan, Sebat, Serbest, Sezer, Vatan, Yunus, İsmet İnönü