Silivri'de 28 Kasım'da Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak
28 Kasım'da Silivri'nin birçok mahallesinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.
Silivri genelinde 28 Kasım 2025 Cuma günü yapılacak bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında çok sayıda noktada elektrik kesintisi uygulanacak. Çalışmalar, İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları gözetilerek yürütülecek.
Gece Kesintisi (00.00–01.00)
Alipaşa Mahallesi’nin Ahmediye, Altaylı, Bakkal, Başarı, Buğra, Demetevler, Depo, Derinyol, Dönemeç, Dörtçeşme Çıkmazı, Eskikahve, Ferahttepe, Gülen, Gülendam Çıkmazı, Hasat, Kapaklı Çeşme, Kekik Çıkmazı, Keşan, Kumyol, Kuyulu, Macir Mahalle, Merkez Camii, Merter, Minare, Parseller Çıkmazı, Taşyolu, Trablusgarp, Çakıl, Çakır, Çayyolu, Çekmece Çıkmazı, Çiçekçi Çıkmazı, Üçevler, İkiçeşme sokaklarında;
Bekirli Mahallesi Çakırbey Çıkmazı, Fener Mahallesi Fenerbahçe, Hakan Yıldız, Harman Pınar, İsmail Kamil Kılıç;
Küçük Kılıçlı Mahallesi Cihat, Darvadi, Gülcük, Gültaş, Halil Metin Çıkmazı, Hamamdere, Hamzabey Çıkmazı, Hüsran Çıkmazı, Kuştepe Çıkmazı, Miğfer, Sarımehmet, Sıvat, Tazegül, Yüzer sokaklarında bakım çalışması nedeniyle kesinti olacak.
Gündüz Kesintileri (09.00–17.00)
Alibey Mahallesi: Albay Yunus Dirik, Alibey Çeşme, Bülbül, Fevzi Çakmak, Göksel, Karamustafa, Koyuncu, Musa Çavuş, Zahit Kaynar, Zikri Memiş, Özkan Taşkın, İsmail Öztunca sokaklarında yatırım çalışması yapılacak.
Balaban Mahallesi: Acısu, Ahududu, Aktürk, Ertuğrulbey, Eğitimci, Hasgül, Kestane, Kuşburnu, Pilot, Sofi, Sümer, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk sokakları havai hat bakımı nedeniyle etkilenecek.
Yolçatı ve Çeltik Mahalleleri: Değerli, Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy, İskenderiye sokaklarında dönüşüm çalışmaları yürütülecek.
Ortaköy Mahallesi: Acıçeşme, Ardışık, Aslantepe, Bağımsız, Hacıbek Çıkmazı, Halimbey Çıkmazı, Kadıköy Bağları, Mani, Mera, Meyan, Pervane, Uzunfıstık, Yeşilören, Çakmak, Ülke, Şampiyon, Şensoy, Şişli sokaklar
