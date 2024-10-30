Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Silivri Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101. yıl dönümü, Silivri sahilinde coşkulu bir etkinlikle kutlandı. Kutlamalar, fener alayı ile başlayarak sahilde renkli görüntülere sahne oldu. Ardından, ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın konseriyle devam eden etkinlikte Silivrililer unutulmaz bir akşam yaşadı.

Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları, Silivri’de eski kaymakamlık binasının önünden başlayan coşkulu bir fener alayı ile başladı. Yürüyüşe Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile ilçe protokolü katıldı. Bando eşliğinde sahile kadar süren yürüyüşte meşaleler yakılarak Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşandı. Gece, DJ Emre’nin sahne performansı ve bando takımının marşlarıyla devam etti. Ardından sahneye çıkan sanatçı İlyas Yalçıntaş, Silivri sahilinde Cumhuriyet coşkusunu doruğa taşıdı.

Cumhuriyetin birleştirici gücünden söz eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet, yalnızca bizlerin değil, dünyanın dört bir yanında tüm mazlum milletlerin ilham kaynağıdır. Cumhuriyet, yokluk, esaret ve umutsuzluk içinde direnen bir halkın, özgürlük ve bağımsızlık hayalini gerçekleştirme mücadelesidir. Bu gece, Silivri’de görüyorum ki, farklı düşüncelere, inançlara sahip insanlar omuz omuza, ayrım gözetmeksizin bu coşkuyu paylaşıyor. İşte Cumhuriyet budur; birleştirici, kucaklayıcı, bir halkın ortak gururudur!”

“Cumhuriyet, birbirimize verdiğimiz namus ve şeref sözüdür!”

Cumhuriyetin 101. Yılının ilk günkü coşkuyla kutlandığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Silivri’de ayrımız gayrımız yok. Silivri’de, siyasi görüşü, inancı, fikri, memleketi ne olursa olsun kimse ötekileştirilmiyor. İşte bunun için, Cumhuriyetin 101. yılını ilk günkü coşkuyla kutluyoruz. Kutlu olsun Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet!” dedi.

Konuşmasında Cumhuriyet gençlerine seslenen Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözlerini hatırlattı. Demokrasiye inanan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için canla, başla çalıştığını kaydeden Başkan Balcıoğlu, Cumhuriyetin gençler sayesinde ilelebet payidar kalacağını vurguladı. Cumhuriyetin herkese eşit ve refah dolu bir yaşam sağladığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, “O mavi gözlü devin, Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğiz!” dedi.

“Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir”

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözünü ilham aldıklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Bizim için belediyecilik demek, Atamızdan aldığımız ilhamla kimsesizlerin kimsesi olmak demektir. İşte bu yüzden, Silivri’mizde hiçbir yurttaşımızı kimsesiz hissettirmeyeceğiz! Silivri’mizi Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in ışığında yöneterek, yardımlaşmanın, dayanışmanın, sevinçte ve kederde bir olmanın en güçlü simgesi yapacağız” dedi.

Cumhuriyetin teminatı gençler ve kadınların Cumhuriyetin ebediyen var olmasını sağlayacaklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, dayanışmanın Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek ayakta tutacağını vurguladı.